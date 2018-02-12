Студия дизайна “Радуга“ предлагает:
Любой ремонт должен начинаться с качественного тех. проекта:
- Мы работаем очень быстро [срок выполнения работ 1-7 дней]
- Предоставляем гарантию на реализацию проекта – 100%
- Всегда на связи [даже после окончания работ]
- Предлагаем нестандартные решения и креативный подход к делу.
- Качественно с соблюдением технологий [проект учитывает ГОСТ, СНиП, ПУЭ и СанПиН]
- Обширное портфолио с реальных объектов
Продумываем все коммуникации от установки домофона, подсветки ниш и до прокладки инженерных коммуникаций.1 of 5
Вся мебель имеет стандартные правильные размеры, вам не понадобится искать шкаф 1263 мм.2 of 5
Правильная планировка кухни, разводка сантехники и расположение розеток, все будет на своих местах.3 of 5
Утепляем и присоединяем лоджии, монтируем звукоизоляцию в требуемые помещения.4 of 5
На этапе проекта у вас будет смета на основные черновые строительные материалы. Дизайнеры этого не дают.5 of 5
Заказать техпроект "под ключ" за 300р/м
Мы занимаемся разработкой лучшего авторского технического дизайна квартир в Москве и области. Это кропотливый труд, где экономия места в 10 мм позволяет правильно спланировать объект, устранить типовые ошибки застройщика. Учесть предпочтения заказчика и в конечном итоге создать неповторимый дизайн интерьера. Цена при этом играет первоначальную роль, так как выбор черновых и отделочных материалов влияет на общий бюджет. А бонусом является недорогой, но качественный ремонт. Контроль всех работ ведется с помощью наших специалистов или самостоятельно. На протяжении все процесса мы помогаем во всем. И это не пустые слова, а дело.
Полный дизайн проект
Стандартные чертежи строителям
Технический проект
- 3-5 вариантов планировки помещения интерьера
- Разрабатываем план расположения мебели
- План сантехнический без привязок по несущим конструкции
- Создаем схемы монтажа и демонтажа перегородок
- Предварительный план пола и потолка с указанием типа покрытия
- Обмерные чертежи помещения
- Схема расположения освещения
- Схема взаимодействия света с выключателями
- Расположение по стенам розеток и спец кабелей
- Консультация по выбору и стоимости отделочных материалов и комплектации
- Лучшая цена за качественный проект
Полный технический проектДля контроля строителей
- + предыдущий дизайн проект
- Выбираем материал перегородок, узнаем его количество (пример: блоки - 270 шт + 3 мешка клея)
- Полный расчет стяжки, цемента, штукатурки, керамзита, маяков, грунтовки
- Схема пирога пола
- Наполнение электрощита автоматами, расчет нагрузки потребителями, материал кабелей и их длина по всей квартире
- Схемы прокладки вентиляции к вытяжке и принудительная вентиляция
- Наполнение сантехнической ниши и выбор комплектующих.
- Схемы замены отопительных приборов
- План гидроизоляции ванных комнат и технических помещений
- Звукоизоляция стен, пола и потолка, выбор оптимального материала
- Общее расположение теплого пленочного пола, вывод датчика контроля температуры.
- Доступная стоимость - аналогов нет на рынке.
с реальными материалами и мебелью
Фото визуализация
- дополнительно заказать 3д модель интерьера и визуализацию комнат
- Объемная раскладка плитки в санузлах (мы выбираем существующие материалы)
- Базовая визуализация интерьера
- Подготовка нескольких фото 2-4 ракурса на помещение
- Проект кухни с расчетом полной стоимости на заводе изготовителе
- Смета на строительные работы по проекту
- Обсуждение качественной реализации проекта
Квартиры до 30 кв.м оплачиваются, как за 30 кв.м. Мы выезжаем по Москве и области в пределах до 100-150 км от МКАД.
Вы заказчик и купили квартиру в новостройке или во вторичном фонде – однокомнатную, двухкомнатную или трехкомнатную, мы справимся с любой задачей. Это не просто эконом предложение, а качественный и проработанный вариант чертежей. Даже если у вас дом, дача, коттедж или таунхаус, мы сможем вам помочь. У нас самые демократичные цены и стоимость ремонтных работ.
Начните ремонт - с технически реализуемого и качественного дизайн проекта интерьера
Каждый раз, когда звонит заказчик, он задает вопрос: а сколько стоит у вас ремонт? Разберемся вопросе и приведем примеры.
– тип материала? Возьмем наиболее распространенные типы стен. Стены их пеноблоков, кирпича или пазогребневых плит. Каждый материал стоит по своему и дальнейшее выравнивание стены по маякам происходит по одной технологии. Другой материал для возведения перегородок – гипсокартон и металлические профиля. Нужно учитывать значительно больший расход материала, звукоизоляцию внутри стоечного профиля и обшивку в 2 слоя листами из ГЛК, а так же финишную шпатлевку. Но при использовании ГЛК не будет выравнивание стен по маякам. В первом варианте стоимость материалов будет ниже, но большая трудоемкость для выравнивания стены. А во втором, наоборот, расход материала значительный, но конструкция быстро возводимая. Что лучше, каждый решает сам.
От стояка идет запорная арматура, грязевой фильтр и счетчик. Дальше каждый решает, что ему поставить. Промывной фильтр с манометром фирм Honeywell, Tim, Far… стоимость 5-7 тысяч рублей в зависимости от брэнда и от стояка горячей или холодной воды. Обычный редуктор Itap, Stout, Herz … по цене 800-1200 рублей. Фильтры грубой очистки Аквафор, Гейзер, Барьер, Atoll … Проточный водонагреватель или бойлер. Надо не забыть и о трубах подключения: медные, стальные, металлопластиковые, полипропиленовые или из сшитого полиэтилена. В каждом из видов труб есть свои достоинства и недостатки, а также разная цена работ и материала.
Самый бюджетный, но опасный вариант подключения всей проводки к имеющемуся от застройщика распределительному щиту. На какое количество зон будем развивать квартиру. Сколько будет автоматов, УЗО или Дифференциальных автоматов, номинал. Какие провода по сечению и куда проводить. Где расположить розетки для электроплит и другой техники на кухне.
- Выберем обои или обои под покраску. Подготовка стены включает ее выравнивание по маякам смесями, грунтование поверхности несколько раз, нанесение шпаклевки и поклейка обоев.
- Вы захотели стены под покраску. Работы будут те же, но добавятся стеклохолст и более тщательная подготовка поверхности. Работы больше, материал расходуется выше, соответственно и стоимость общая увеличится.
- Декоративные покрытия – венецианская штукатурка, плитка на стену или деревянные панели с 3д эффектом. Под каждый тип материала стены подготавливаются по разному.
Требуется заранее знать, какое чистовое покрытие будет располагаться на стенах. А в каждой комнате оно может быть разное.
- Плитка на пол стандартного размера или полноформатная – средняя цена укладки 400-600 р/м
- Мозайка 10х10 или 20х20. Трудоемкость укладки выше, чем в первом варианте. Но и сам материал стоит дороже. Применяется для декора отдельных поверхностей и в сочетании с обычной плиткой.
- Ламинат или паркет. Технологии укладки очень похожи. За исключением размещения листов дсп под паркетом. Средняя стоимость качественного ламината 33 класса 1000 -1500 руб. Паркет от 2000 руб за квадратный метр.
- Кварц виниловое покрытие. Средняя стоимость 2500 руб. Оно сочетает в себе хорошие прочностные характеристики, не боится воды и теплое на ощупь, не требует подогрева.
- Натяжной. Может быть любого цвета, из ткани или ПВХ, применяется декорирование в виде фотопечати, установка звездного неба, специфическая подсветка коробами. Стоимость начинается от 500 руб за метр.
- Гипсокартон. Создание многоуровневого потолка, сложных и необычных форм, комбинирование с натяжным для создание необычных эффектов.
- Штукатурный. Применялся ранее в старых домах, красили пылесосом. В настоящее время почти не используется.
Бесплатная консультация:
Мастер не может знать заранее все пожелания заказчика, нужно все подсчитать. Хороший технический проект решает вопросы, упрощает жизнь строителям и дает возможность контролировать процесс ремонта. Готового проекта в интернете не найти, тем более удовлетворяющего ваши потребности. Все проекты уникальны.
Мы готовы предложить быстрое и индивидуальное решение для любого заказчика. Качество выполнения работ ставится на первое место. А проблем в ходе ремонта, не возникает у клиента. Авторский дизайн проект принесет уют в ваш дом. Звоните нам и задавайте вопросы.
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Видео работы
Как мы работаем
Этапы работ
Вы позвонили
Вы позвонили, примерно описали ваши пожелания, возможно внесли некоторую ясность по итогу ремонтного процесса. Мы внимательно выслушали, назначили встречу, предварительно объяснили, как и что будет происходить в дальнейшем. Нашли общее взаимопонимание. Мы с вами начинаем создавать дизайн проект интерьера квартиры.
Встретились на квартире, объекте или офисе
Подписываем договор на выполнение проектных работ, а в дальнейшем и на строительные работы. Производим необходимые замеры и фотографирование объекта недвижимости. Требуется все учесть. Хочется отметить, что услуги дизайнера интерьера стоимость будет варьироваться от пожеланий заказчика.
Готовый проект
В итоге у вас будет: полный дизайн проект квартиры, набор объемных моделей интерьера, сметы по черновым материалам, предложение по реализации проекта. А так же в технический дизайн проект квартиры будет включен раздел по черновым отделочным материалам, указано их количество. Вы всегда сможете подсчитать стоимость ремонта.
Как и где найти грамотного дизайнера? Отличии хороших и плохих...
Вы заходите в интернет и перебираете кучу сайтов. Везде множество красивых картинок, яркие, необычные примеры, но нет их реального воплощения. А именно все, что они нарисовали нужно воплотить в жизнь. А этого нет и в 99% случаев и не может быть, так как мебель вся выдуманная, взята из головы. А вы знаете сколько стоит дизайнерская мебель? А если еще не стандартные размеры (не кратные 50 и 100 мм)… Стандартный шкаф купе 2000 мм стоит 20-30 тысяч рублей с зеркалами, а точно такой же, но размером 2 023 мм уже в 1,4 раза выше. Берутся стандартные размеры досок и отрезаются лишнее. Вы переплачиваете за обрезки, а хочется дешево. Так, как определиться с выбором и не попасть на лишние расходы денежных средств.
Как должно быть:
Бегите, если увидите....
Вы нашли подходящего кандидата на исполнения работ...
Не ищите типовые или готовые проекты в интернете – их просто нет. А если такие работы представлены, то вы захотите что-то изменить, перенести мебель, изменить компоновку гарнитура кухни, внести корректировки в освещение. И тут начнутся проблемы. Потребуется менять тех часть проекта, а если вы не профессионал. На каком расстоянии должна находится бра или какая высота установки розеток на кухне. А если вы подвинули часть стены? То сможет ли встать наличник на место и не будет ему ничего мешать. Вопросов много, а ответов еще меньше. Чужой проект не учитывает вашу семью, быт, пожелания…
Почему заказчики выбирают нас:
- Работаем по Москве и области – выезд Бесплатно
- Заключаем договор с Гарантией на все работы
- Производим расчет черновых материалов Бесплатно (стяжка, штукатурка, стены, клея, кабеля, автоматы и т.д)
- На этапе инженерного или технического проекта вы получаете полную смету по затратам на материалы
- Расчет чистовых материалов производится Бесплатно
- Визуализация интерьера с реальными материалами и отделкой
- С нашими работами Вы можете ознакомиться в разделе Портфолио
- Вы получите качество по доступной и дешевой цене.
- По итогу вы получите: качественный, понятный, простой и грамотный проект. С ним справятся все строители и заказчики
Вы все еще думаете – Звоните нам!
Подумайте и примите правильное решение. Много компаний готовы показать конечный результат ремонта?
Делайте правильный выбор и технический дизайн квартиры. Звоните.
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Дистанционный авторский надзор
(FAQ) Часто задаваемые вопросы и ответы:
Да, в момент встречи и обсуждения всех вопросов по квартире и техническому заданию, мы составляем договор на месте. Он стандартный для всех, в нем перечислены все виды чертежей по каждому проекту, а так же ответственность и порядок оплаты. Оплата происходит по этапам 50/50.
Стоимость 300 руб за метр включает стандартный набор схем и чертежей, планировки в неограниченном количестве, перегородки, информация по полу, потолку, стенам, электрика, сантехника, и т.д, все то, что дают все дизайнеры, но у нас не заложена сверх прибыль в цену. Мы работаем на результат и качество.
- Этапы дизайн проекта – вы найдете подробные образцы проекта и процесса работы.
- Портфолио – в разделе представлены интересные визуализации и исполнения ремонта.
Тех проект выполняется в срок 2-3 недели, но на практике самый быстрый проект был выполнен за 1 день. Почему? Все зависит только от заказчика, как вы принимаете решения на всем протяжении работ. К тому же постоянно вас отвлекает работа, домашние дела и быт.
Обращайтесь, поможем. На первом этапе мы утверждаем планировку (в течении дня это реально), далее возводятся стены и рассчитывается материал. Этого достаточно для начала ремонта. Пока бригада ставит стены, мы закончим с вами проект.
Часто, при выборе бригады рабочих, для заказчика основную роль играет цена их работ и они этим пользуются. Занижают уровень оплаты труда до 5-7 тыс за метр, но потом для вас появляются сюрпризы. И главное – это перерасход материала. К примеру: требуется залить стяжку, зная площадь и высоту помещения, можно рассчитать количество материала. А рабочие завышают его в разы и перепродают дальше. Так они и зарабатывают. Мы рассчитываем основные их типы согласно норма расхода производителя. В итоге вы получаете смету на черновой материал. Этого дизайнеры не дают.
Да, конечно. Но стоимость при этом рассчитывается индивидуально, все зависит от сложности.
Да, но от вас потребуется точный обмерный план каждого помещения включая балкон. План БТИ не подойдет. Требуются точные замеры, указание стояков, шахт вентиляции, трасс кондиционирования и пожаротушения. Даже квартиры, находящиеся друг под другом, имеют разные габариты, отличающиеся на сантиметры, но при планировании это решает ключевую роль. Поэтому выезд и встреча с клиентом является приоритетом для нас.