Я считаю нам повезло встретить таких специалистов. Началось все летом, ждали получения квартир, но как обычно застройщик задерживал. Компаний обзвонил под сотню. Ценник варьировался от жадности и наглости специалистов. Но почему я остановился на этой компании. Да все просто, на телефон отвечает Артем, он же сам все проектирует и делает. В больших конторах сидят операторы и они ничего не знают, даже по мелочам. Была проблема разместить всю технику в ванной в ограниченном пространстве. Я прислал план на почту и мы созвонились. Почти все наши идеи были не реализуемы технически, но он нашел компромисс, который нас устроил. За это я очень ему благодарен. Но это еще не все. Начался ремонт, и тут понеслось. Множество вопросов и проблем решали совместно с Артемом, хотя ему за это не платили. Он действительно более за свое дело. Как правило сделали работу и ни гарантии ни привета от рабочих. А тут всегда на связи.